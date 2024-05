Il dialetto napoletano conquista YouTube | Liberato e Geolier sono gli autori più popolari online

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiI video degli artisti partenopeii più visualizzati sulla nota piattaforma web. Le canzoni indiriscuotono un considerevole successo nonostante le recenti polemiche sull’uso delnei testi musicali. In una realtà sempre più globalizzata le radici rappresentano un valore da preservare e tramandare con qualsiasi rappresentazione artistica. La musica, in particolare, diventa il principale vettore dell’identità culturale e della tradizione linguistica.no letteralmente il web con i loro singoli inche vengono ascoltati ormai in tutta Italia e anche all’estero. Gli utenti dipremiano i due artisti partenopei con un vero e proprio record di visualizzazioni perché ilpartenopeo possiede le caratteristiche liriche indispensabili per varcare qualsiasi confine geografico e culturale.