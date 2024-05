Il derby a distanza - Meloni | Premierat - o la va o la spacca Schlein la incalza su Toti | Ne parli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Non è il confronto, e nemmeno gli somiglia. Il palco è lo stesso, quello del Festival dell’Economia a Trento, però Giorgiaed Ellyci salgono in orari diversi e con diversi intervistatori: Maria Latella per la premier, Ferruccio De Bortoli per la leader Pd. Senza interlocuzione, senza mimica, il duello è finto come la plastica. Ci provano a rimbeccarsi – Elly ha il vantaggio di parlare dopo – però l’incontro in differita si riduce alla ripetizione un po’ stanca di slogan elettorali detti e ridetti.magnifica ilo – misura democratica che "rimette la scelta dei governi in mano ai cittadini" – puntando sull’economia: "La stabilità aiuta la crescita". In barba alla scaramanzia lancia la sfida: "O la va o la. Nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico".