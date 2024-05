Il decreto salva-casa approda in Cdm Regolarizzare una veranda o una stanza costerà fino a 31mila euro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il tanto atteso, fortemente voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha finalmenteto in Consiglio dei Ministri dopo le ultime revisioni che includono misure riguardanti tende e pompe di calore. La relazione illustrativa della bozza delafferma che "il-legge reca disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo".Obiettivi e misure delIlsi propone di affrontare gli ostacoli burocratici che frequentemente paralizzano le compravendite immobiliari a causa di irregolarità formali. "Appare concreta e attuale la necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette 'lievi difformità'", sottolinea il testo. Le misure incluse non riguardano gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma mirano a sanare abusi minori, come lo spostamento di un tramezzo o la diversa posizione di una finestra.

