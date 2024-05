Il Cristo Risorto è un grido di pace lanciato dal Papa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ancora una volta Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia francescana di Terrasanta, punta alla mediazione e alla, continuando a testimoniare l’emergenza umanitaria per il conflitto in corso in Medioriente. Stavolta, lancia un nuovo messaggio attraverso la statua delper annunciare la rinascita diGerusalemme. “L’Abbraccio è il nome della statua benedetta daFrancesco alla presenza di 5.000 bambini perché sono loroche rappresentano il futuro. E’ il nuovo simbolo di accoglienza per chi arriva a Gerusalemme. Ilè undidale la statua, alta 10 metri, sarà messa sul tetto della scuola della Custodia di Terrasanta per essere vista da tutti quelli che arrivano nella Città Santa. Per questo, abbiamo chiamato il posto dove la statua sarà accolta “Gerusalemme Capitale della Resurrezione ”. Il giorno dell’inaugurazione ci saranno tutti i bambini della scuola e non solo loro, li coinvolgeremo tutti per partecipare a un momento così importante e indimenticabile.