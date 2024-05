Il cast di Ballando con le stelle 2024 Il cantante - l’attrice e lo chef della tv | tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024) Siamo ancora a maggio, ma nelle ultime ore è stato rivelato in anteprima qualcosa di importantissimo sucon le. Ilscelto da Milly Carlucci è apparso sul web, sebbene non ci sia stata comunicazione ufficiale. Si tratta di una vera e propria anticipazione, che sui social è diventata virale in pochissime ore. Parliamo di personaggi di grande livello. Acon le, nelche sarebbe già stato approvato da Milly Carlucci, potremmo vedere tra gli altri unstraordinario, un attore amatissimo e diversi conduttori affermati. Una lista che fa invidia a, infatti anche questa volta la conduttrice non ha badato a spese e ha cercato di rendere quanto più appetibile possibile la sua trasmissione. Leggi anche: “Mai una concorrente così”.con le, è la prima volta in 19 anni di programmacon le, ildi Milly Carlucci: chi dovrebbe esserci La notizia sucon lee ilche Milly Carlucci sarebbe riuscita a creare, comprende personaggi che definire famosi è riduttivo.