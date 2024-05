Il caso dell’influencer Siu | gli indizi sul marito e tutto quello che ancora non torna

(Di venerdì 24 maggio 2024) Le circostanze misteriose che circondano Soukaina El Basri Molte domande rimangono senza risposta nelsconcertante di Siu, l’influencer di moda e bellezza. Soukaina El Basri, 30enne di origini marocchine residente a Biella, è ricoverata da diversi giorni all’ospedale di Novara. Nonostante la sua prominente presenza online, i suoi profili sui social media sono inattivi da mesi. L’incidente iniziale e i dubbi I dubbi sono iniziati subito dopo la chiamata d’emergenza lanciata dalal 118: “Mia moglie è rimasta ferita, è caduta in casa”. La versione fornita ai primi soccorritori indicava che Soukaina era caduta e si era ferita colpendo il bordo di una cassettiera. Tuttavia, le incongruenze sono emerse rapidamente. Prove incoerenti e ricovero ospedaliero La quantità di sangue rinvenuta sulla scena non corrispondeva al tipo di lesione descritta. Inoltre, i medici hanno notato un buco nel petto di Soukaina, che ha sollevato ulteriori sospetti.

