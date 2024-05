Il cappotto, le scommesse e l'auto. Gli indizi contro il marito dell'influencer Siu - Il cappotto, le scommesse e l'auto. Gli indizi contro il marito dell'influencer Siu - Jonathan Maldonato è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La moglie, Soukaina El Basri, è ricoverata in terapia intensiva. I pm: "Violati i sigilli alla casa" ... ilgiornale

I sigilli alla casa violati, il cappotto spostato e le bugie: cosa non torna nel caso di Siu - I sigilli alla casa violati, il cappotto spostato e le bugie: cosa non torna nel caso di Siu - Secondo la Procura Biella, il marito dell'influencer Siu, Jonathan Maldonato, potrebbe aver usato un mazzo di chiavi nascosto per manomettere i sigilli ... fanpage

Sassuolo ad un passo dalla B: ecco chi altro retrocederà per i bookie - Sassuolo ad un passo dalla B: ecco chi altro retrocederà per i bookie - Quote retrocessione aggiornate: Sassuolo a un passo dalla B, rischiano Empoli, Frosinone, Udinese, Cagliari e Verona. Ecco chi retrocederà per i bookie ... gazzetta