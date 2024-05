Il bigliettino alla moglie - un messaggio al titolare e poi il suicidio | il dramma di Jordan

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiYordany Delgado, per gli amici ‘’, 35 anni, si è tolto la vita nel primo pomeriggio di oggi a Vitulano. L’uomo, di origine cubane, lavorare presso una pizzeria del posto e proprio al suo datore di lavoro ha mandato un ultimo. “Oggi non vengo a lavoro. Forse non ci vediamo più. Stai vicino a miaai miei figli”. Un altrolo ha lasciatoche ha subito allertato i carabinieri della Compagnia locale. La donna si è presentata in caserma intorno alle 13 e ha riferito di aver trovato una lettera manoscritta in cui il proprio marito, per controversie familiari, manifestava intendimenti suicidi. Immediatamente sono partite le ricerche sulla posizione della vettura e sul cellulare in uso al 35enne che hanno permesso di individuare il cadavere dell’uomo, in auto, in località Camposauro. Decesso verosimilmente avvenuto per inalazione gas di scarico.

