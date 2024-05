Il bicchiere di vino è mezzo vuoto La denuncia di uno studio che fa emergere la truffa del misurino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quanto bevono gli angeli? In questo caso non c'entra "l'angels' share", ovvero la parte di whisky che evapora naturalmente nelle botti di legno durante la maturazione. Le creature celesti ce le ritroviamo nel quotidiano perché i conti non tornano: la quantità di birra eindicata nei menu, a volte, non è quella che ci ritroviamo nel. Fanno rumore in questo senso i risultati di una ricerca condotta dal The Chartered Trading Standard Institute (CTSI), un'organizzazione britannica no-profit fondata nel 1881. LadelI ricercatori dell'Istituto hanno preso in analisi 77 pub nel Regno Unito per un totale di 137 ordini. Bene, su circa il 70% dei campioni in analisi, la quantità servita non era quella riportata secondi gli standard previsti ed esplicitati: ovvero la pinta inglese (o imperiale) che equivale a 0,56 cl, la mezza pinta (0,28cl) e undida 0,175 cl.