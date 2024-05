Il Bari rimane in Serie B - la Ternana raggiunge il Perugia in Serie C

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 24 maggio 2024) Disastroal Liberati. Ilin stato di grazia stende gli umbri e li condanna alla retrocessionendo inC la corregionale(retrocessa lo scorso anno e quest’anno eliminata nella prima fase dei play off per tornare in B). La squadra di Federico Giampaolo ha stravolto i pronostici. I pugliesi rimangono inB grazie ad un netto 3-0. Annichiliti gli uomini di Breda nella gara di ritorno dei playout diB. Ribaltato l’1-1 del San Nicola. Capitan Di Cesare (41 anni compiuti proprio ieri) sblocca il risultato poco prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i biancorossi legittimano la superiorità prima con il raddoppio di Ricci poi con la terza rete che porta la firma di Sibilli. Un anno dopo la promozione in A sfumata all’ultimo secondo, ilvince einB. Laretrocede in C dopo tre stagioni. .