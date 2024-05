Ieri in Campania | Matteo Renzi nel Sannio per le Europee - truffe agli anziani tra Vietri e Salerno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 23 maggio 2024. Avellino – “Siamo a Siena, io e don Vitaliano Della Sala. Benedicili”. E’ questo il messaggio di Gianna Nannini pubblicato sui social insieme al parroco di Mercogliano. La storia è stata pubblicata su Instagram dalla rockstar a Siena dove Don Vitaliano si è recato per celebrare una funzione privata in memoria della madre della Nannini, Giovanna. (LEGGI QUI) Benevento – Trepidante accoglienza per, candidato alle Elezionicon la lista Stati Uniti d’Europa che, nonostante l’attesa, è stato accolto da oltre cinquecento sostenitori a gremire le poltrone del Teatro San Marco. (LEGGI QUI) Caserta – Federalberghi Confcommercioal fianco delle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni nei Campi Flegrei per effetto del bradisismo. Anche a Caserta. L’associazione di categoria ha sottoscritto infatti un accordo quadro triennale con la Protezione civile per offrire alloggio e ospitalità, seppur temporanee, ai cittadini già evacuati e alla popolazione che eventualmente dovesse essere allontanata nelle prossime settimane per scopi precauzionali dall’area interessata dal fenomeno sismico.