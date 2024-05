Identità tricolore e stop eco-follie | FdI - ecco il programma per sbancare alle Europee

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fratelli d'Italia affronta le elezionicon unin quindici punti, volti a confermare il ruolo- guida all'interno della famiglia comunitaria dei conservatori, di cui Giorgia Meloni è presidente. Rivendicazione dell'ed evoluzione di un'Europa in senso politico sono i punti cardine delle proposte. «Fratelli d'Italia - si legge nel passaggio introduttivo- vuole difendere l'dei popoli e delle nazioni. Per noi l'Europa rappresenta il nucleo fondante dell'Occidente». L'obiettivo è quello di cambiare l'architettura di organizzazione dei poteri, verso «un'Europa confederale, che rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai trattati istitutivi dell'Ue. Un'anza di nazioni sovrane, unite sui grandi temi da una politica e da un destino comuni, e libere di intervenire sulle materie più prossime alla vita dei cittadini, difendendo le specificità dei contesti nazionali».

Confindustria, parte l’era Orsini: «Insieme per far crescere il Paese» - Confindustria, parte l’era Orsini: «Insieme per far crescere il Paese» - Dialogante, aperta alle istanze che arrivano dagli associati, piccoli medi e grandi, ma anche determinata a riprendere il suo posto da protagonista e da interlocutore indispensabile nelle scelte ... ilmessaggero

FDI, programma cultura: 'Modena torni a stupire, anche come capitale' - FDI, programma cultura: 'Modena torni a stupire, anche come capitale' - Negrini, Pulitanò e Rossini: 'Rilanciamo su storia Estense, risorgimento e grandi eventi azzerati negli ultimi anni. Abbiamo un visione chiara per riportare Modena ai primi posti. Se vinceremo subito ... lapressa

Sunderland, i segreti della fabbrica “verde” dove nasce il best seller Nissan Qashqai - Sunderland, i segreti della fabbrica “verde” dove nasce il best seller Nissan Qashqai - Praticamente un terzo delle auto che vengono prodotte nel Regno Unito arrivano da Sunderland, dove si trova lo stabilimento nel quale Nissan ha investito 6 miliardi di sterline. È un sito con una capa ... ilfattoquotidiano