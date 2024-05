Ia - Eurispes | un italiano su 3 ne ha ' una vaga idea - più informati i giovani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. - (Adnkronos) - Unsu tre ha unadi che cosa sia l'Intelligenza Artificiale (33,9%) e una quota simile afferma di non saperne nulla (31,9%). Fra i più, prevalgono quanti affermano di saperne abbastanza (25%), mentre solo uno su dieci dichiara di essere molto informato sull'argomento (9,2%). Prevedibilmente, ad essere informate 'molto' e 'abbastanza' sull'argomento sono le fasce d'età più(tra i 18-24enni sono il 62,5%; tra i 25-34enni il 56,3%). All'aumentare dell'età diminuisce gradualmente la percentuale di quanti si dichiarano moltoe cresce quella relativa a chi non ne sa nulla. Lo rileva il 36esimo Rapporto Italia di. Rispetto alla sua utilità, la maggioranza del campione si esprime positivamente (65,8%), come anche sull'che sia controllabile (54,1%); ma la maggior parte del campione concorda anche nell'affermare che sia pericolosa (57,4%) e che si sostituirà all'uomo (54,2%).

