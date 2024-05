I vescovi contro l’autonomia differenziata | “Aumenterà le disuguaglianze - anche nella sanità”

Un’App per controllare la tipologia e la quantità di rifiuti nei cestini e capace di elaborare report ed educare gli utenti per migliorare la raccolta differenziata. È questa una delle iniziative previste nel nuovo piano per la gestione dei rifiuti dell’Università di Pisa elaborato dalla Commissione per la Sostenibilità di Ateneo con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e Contarina SpA.

