I testi fondamentali per chi ancora crede nel bon ton

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it Le regole del Bon Ton fanno parte della nostra cultura fin da tempi immemorabili: egizi, greci e latini già avevano sviluppato un’etichetta ante litteram. Piangere a un funerale romano, per esempio, era considerato di cattivo gusto, così come dimenticarsi di fare un dono ad un’ospite che è stato in visita in una casa della raffinata Atene, dove nacque il concetto di Xenia, quella oggi definita ospitalità, che costituiva un vero e proprio dovere di natura religiosa nella società dell’antica Grecia. Questa necessità di codificare comportamenti accettabili e desiderabili in società, ha generato una letteratura spesso in grado di rivelarci peculiarità e stranezze che restituiscono anche un punto di vista privilegiato sugli usi e costumi dei nostri avi, considerato che le prime opere dedicate al galateo della storia nascono proprio in Italia, per poi diffondersi e diversificarsi nel mondo.