I tagli capelli d’ispirazione francese - tra storia e nuove sfilate

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’allurenon termina con il terminare del Festival di Cannes 2024. Le attrici francesi continuano a restare icone di riferimento in fatto di stile. Soprattutto per quanto riguarda ie iestate. I più sensuali ma naturali, iconici e indimenticabili, attuali ora come gli Anni 60, appartengono a loro: alle protagoniste del cinema e della vita Made in France. Per questo, dalla Croisette, loro palcoscenico naturale, insieme alle strade di Parigi e alle spiagge di Saint Tropez, sono arrivati fino a contaminare di bellezza anche le passerelle delle ultime. Gli show della primavera estate 2024 e anche dell’autunno inverno, mostrano acconciature e hairlook che sono la naturale e contemporanea evoluzione di acconciature e hairlook che iconiche star francesi o simbolo della bellezzanel mondo, hanno indossato.