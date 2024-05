I primi hanno vinto il campionato Uisp - i secondi la coppa Bruschi Kickers Narnali e Prato La festa può iniziare

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo una regular season da protagonisti, isi aggiudicano la finalissima deldi calcio a 11 di. Tutto si è deciso a pochi minuti dal fischio di inizio, col gol del solito Francesco La Rosa siglato al 9’ del primo tempo. Vani i tentativi del Giusti Stefano Comeana di ribaltare la situazione. Al 90’ sono stati i ‘’ ad aggiudicarsi ufficialmente il trofeo, sollevando lasotto una pioggia battente, che ha reso ancora più epico il finale della manizione. Si conferma quindi il verdetto del, dove con due giornate d’anticipo isi erano assicurati il primato matematico davanti proprio ai rivali di tutta la stagione, il Giusti Stefano Comeana, sconfitti ma a testa altissima. Nell’altra finale, quella valevole per la, anche in questo caso giocata all’impianto ‘Chiavacci’ di via del Purgatorio, ilAsd ha battuto a valanga il Vergaio 2003, con un secco 3-0.

La prossima settimana terminerà la seconda edizione del campionato provinciale Uisp di calcio a 5 con gli ultimi tre appuntamenti. Martedì alle 20.30 al campo del S.S. Sacramento a Macerata si giocherà la finale della Coppa Wild Card che mette in palio dieci tesseramenti gratuiti per la prossima stagione. sport.quotidiano

Gradino più alto del podio per Dafne Loretelli della Atletica Uisp Marina che al campionato interprovinciale (Massa e Carrara, Pisa, Livorno, Lucca) di atletica sulla pista di Colle Salvetti ha conquistato il primo posto nel salto in alto, categoria Ragazze, con la misura di 1,34 metri. sport.quotidiano

