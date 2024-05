I presidenti Gravina - Maran - Urbano Cairo e Corsi al Premio ‘Inside the sport’ a Coverciano di Ussi e Mcl

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) ll’evento di formazione per i giornalisti, che ha promosso anche ilInside the sport, i tecnici Renzo Ulivieri e Vincenzo Italiano, il nazionale Mattia Zaccagni, il portiere Wladimiro Falcone, il ds Claudio Fenucci, il bomber Toto Di Natale e il procuratore Oscar Damiani. Dibattito su “Il calcio tra antica passione, Intelligenza artificiale e altatecnologia”. Il presidente dell’Unionestampa sportiva, Gianfranco Coppola: “Opzioni su cui riflettere. Ci faremo trovare pronti” A, il Centro Ridolfi aula magna “Righetti”, ha ospitato la quarta edizione delnato da una coinvolgente idea di Michele Cutolo vice presidente nazionale Mcl (Movimento cristiano lavoratori) e Gianfranco Coppola presidente nazionale. Tra i momenti del forum, che ha spaziato tra relazioni e premi, la consegna di alcuni premi. Per l’ Mcl (Movimento cristiano lavoratori) presenti Alfonso Russo presidente nazionale, Vincenzo Massara segretario generale, Stefano Ceci amministartore nazionale, Leonardo de Marco componente della presidenza nazionale.