Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vladimirpotrebbe essere pronto ad unilsull’attuale linea del fronte. Riporta così Reuters, citando quattro fonti russe, al corrente delle discussioni nell’entourage die in posizioni di spessore nei mondi della politica e degli affari in Russia. Tre di essi affermano che il leader del Cremlino sarebbe frustrato in merito alla difficoltà di intavolare trattative, cosa che lui imputerebbe sia al rifiuto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sia ad influenze occidentali. Due dei quattro hanno anche sostenuto che ritengono le attuali conquiste sufficienti a “vendere una vittoria” al popolo russo. Mentre i ministeri degli Esteri e della Difesa ucraini non hanno risposto alle domande di Reuters, il portavoce di, Dimitrij Peskov ha detto che il leader del Cremlino aveva già precedentemente chiarito di essere aperto al dialogo. Un passo inLa notizia arriva nella stessa settimana della questione “olimpica”.