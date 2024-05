I Ministri verso le Europee | Salvini e Sangiuliano Tracciano le Linee del Centrodestra

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ministrodelineano la loro visione per l’Europa in vista delle prossime elezionie la necessità di un cambiamento. Mentre si avvicinano le elezioni, le figure chiave delitaliano delineano le loro strategie e visioni per il futuro dell’Unione Europea. Il vicepremier Matteoe il ministro della Cultura Gennarooffrono una prospettiva chiara. Ecco come intendono affrontare le sfide politiche e ideologiche in arrivo. Mentre si avvicinano le elezioni, le figure chiave delitaliano delineano le loro strategie Notizie.com fonte foto Ansa, consapevole delle difficoltà che attendono il suo partito rispetto al risultato clamoroso del 2019, evidenzia l’importanza di non fare sconti alla sinistra. Anzi, di mantenere una posizione ferma anche all’interno del campo della destra italiana ed europea., dal canto suo, elogia il prestigio e la capacità di governo di Giorgia Meloni, considerandoli cruciali per il successo delsia a livello nazionale che internazionale.

Giuseppe Conte a Napoli: «Porteremo il reddito di cittadinanza in Europa» - Giuseppe Conte a Napoli: «Porteremo il reddito di cittadinanza in Europa» - «Ora la nostra battaglia si sposta al Parlamento Ue, dove i nostri parlamentari si batteranno per una direttiva europea sul reddito di cittadinanza», annuncia Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 ... ilmattino

Gennaro Sangiuliano verso le Europee: «Ora l'Italia ha più rispetto in Europa» - Gennaro sangiuliano verso le europee: «Ora l'Italia ha più rispetto in Europa» - «Siamo pronti a partecipare al governo dell'Europa in una nuova maggioranza che abbia dentro i conservatori. Una svolta quantomai necessaria per l'Europa», ragiona il ... ilmattino

Un giudice come Luigi De Magistris per il ‘Tax Credit’ Per l’avvocato Michele Lo Foco il 60% delle fatture sono false - Un giudice come Luigi De Magistris per il ‘Tax Credit’ Per l’avvocato Michele Lo Foco il 60% delle fatture sono false - Nuovo percorso da “civil servant” per l’ex magistrato e sindaco di Napoli: servirebbe uno come lui per indagare i misteri del cinema italico key4biz