I look più belli dell' amfAR Gala Cannes

(Di venerdì 24 maggio 2024) Cala il sipario sulla 30esima edizione, tenutosi all’Hôtel du Cap-Eden-Roc. La serata, presentata dall’attrice Demi Moore è stata accompagnata da una speciale performance di Cher che per l’occasione ha condiviso il palco con Nick Jonas e Jess Glynne. Durante ilsi è tenuta anche un’asta dal vivo di oggetti di lusso unico e arte contemporanea, oltre a una sfilata di moda curata da Carine Roitfeld. L’attrice Michelle Yeoh, salita sul palco per ringraziare gli sponsor’evento — che in questa edizione ha raccolto 16 milioni di dollari — ha sottolineato l’importanzaa missione didefinendo l’associazione «un faro di speranza per tanti» e condividendo la fiducia nel «poterea scienza di sconfiggere le malattie». Tra gli oggetti battuti all’asta durante il: un'opera di Kenny Scharf, dipinta in loco all'Hôtel du Cap nei giorni precedenti l'evento, un dipinto di Damien Hirst, una stampa di Andy Warhol raffigurante Elizabeth Taylor, orecchini Chopard precedentemente indossati proprio dalla presentatrice Demi Moore alla festa degli Oscar di Vanity Fair lo scorso febbraio e un'esperienza unica con Cher.

