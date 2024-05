I giardini più belli d' Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 24 maggio 2024) Viaggio in alcuni deipiùd’, pubblici, privati e visitabili. Per staccare dalla vita quotidiana e rilassarsi in verdi e lussureggianti paradisi. In inglese si chiama Horticultural Tourism. È una forma di «turismo lento», in grande espansione, valido almeno otto mesi l’anno. Un modo di vivere a stretto contatto con fiori e piante, assai amato dalla Generazione Z, giovani che hanno riscoperto la natura dopo le privazioni della pandemia. In, dove l’11 per cento del Pil è prodotto dal turismo, andar pere parchi, pubblici e privati, è un’attività in crescita. Anche perché non siamo secondi a nessuno, nel settore. Ma ci voleva una straniera, una brillante e tenace scozzese, per mettere a sistema tutta questa ricchezza verde. Ci voleva Judith Wade. Nel 1997 fondò, con capitale privato, la srl «Grandini». Racconta a Panorama: «I beni culturali sono fabbriche della creatività.