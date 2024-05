I fiumi dell’Alaska stanno diventando arancione brillante e acidi come l’aceto poiché i metalli tossici fuoriescono dallo scioglimento del permafrost

(Di venerdì 24 maggio 2024) La minaccia degli “Arancioni”Decine diin Alaska presentano un’allarmante tonalitàa causa del rilascio didovuto allodel. Questa contaminazione, visibile persinospazio, potrebbe aggravarsi nel tempo, secondo uno studio recente. Un’analisi preoccupante Uno studio pubblicato su Comunicazioni Terra e Ambiente ha identificato almeno 75arancioni nella catena montuosa Brooks in Alaska. La maggior parte è stata individuata durante ricognizioni in elicottero condotte dagli studiosi. Le parole degli esperti Jon O’Donnell, ecologista dell’Arctic Inventory and Monitoring Network del National Park Service, ha dichiarato di aver notatodall’aspetto simile L'articolo proviene da News Nosh. .

