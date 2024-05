I-Days Milano Coca-Cola parte col botto con oltre 400mila biglietti già venduti Sul palco artisti internazionali da Avril Lavigne ai Metallica

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sonogiàper la nuova edizione di I-. La rassegna di musica italiana ed internazionale si terrà il 29 maggio, 4-16 giugno, 12 luglio all’Ippodromo Snai La Maura, mentre il 27-29-30 giugno, 6-7-9 luglio all’Ippodromo Snai San Siro. Sulsi alterneranno come headliner tra il 29 maggio e il 12 lugliodel calibro dei, Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat, Queen Of The Stone Age, Bring Me The Horizon, Sum41,e Stray Kids. Per tutti gli headliner, fatta eccezione i Queen Of The Stone Age, quella agli I-sarà l’unica tappa nel nostro Paese per questa estate. Per la prima volta, da quando è nata la manifestazione, ci sarà un artista italiano tra gli headliner e sarà Tedua che porterà all’Ippodromo Snai San Siro per ben 2 sere il suo show live dei record. Non era mai accaduto che un artista italiano fosse messo in cartellone tra gli headlinerdegli I-

Presentata ufficialmente l’edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola, festival musicale che trasforma il capoluogo meneghino in capitale della musica live dal 29 maggio al 12 luglio. La lineup conferma, infatti, la manifestazione come uno degli eventi più attesi della stagione con protagonisti del calibro di Lana Del Rey, Doja, Cat, Green Day, Avril Lavigne e Stray Kids. funweek

L'album, in uscita proprio in questi giorni, prelude al Paradiso Tour che è già sold out a Milano - L'album, in uscita proprio in questi giorni, prelude al Paradiso Tour che è già sold out a milano - Paradiso La Divina Commedia Deluxe il nuovo album di Tedua include duetti con Angelina e Annalisa e prelude al Paradiso Tour 2024: ecco tracce, date, featuring. gazzetta

Metallica IDays Milano 29 maggio - Tutte le info utili per il concerto (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari) - Metallica IDays milano 29 maggio - Tutte le info utili per il concerto (location, parcheggi, ingressi, mappe, orari) - Autostrada A1 (milano – Roma): superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via ... virginradio

