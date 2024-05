I corpi degli atleti stanno andando in pezzi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 24 maggio 2024) Jannik Sinner è infortunato all’anca, e nemmeno noi ci sentiamo tanto bene. Da quando ha iniziato a sentire male, durante il torneo di Madrid, o forse anche prima, abbiamo iniziato a star male anche noi, per lui. È iniziato uno strano fenomeno di psicosi collettiva. Una sensazione diffusa, sociale, di ansia, ipocondria e allerta medica su scala nazionale. La sua sofferenza è diventata la nostra, almeno sotto forma di dolore fantasma, di pensiero costante per quell’anca. Si era già visto con Kotov che non stava bene. Dopo un primo set dominato aveva iniziato a muoversi verso il proprio lato destro con un ritardo sospetto. Ai microfoni ha ammesso di sentire dolore all’anca. Dopo la vittoria qualcuno ha iniziato a dirgli che avrebbe dovuto ritirarsi, che non avrebbe dovuto giocare gli ottavi con Khachanov. Lui ci stava pensando ma poi è sceso in campo e, dopo un primo set complicato, ha vinto anche quella partita.