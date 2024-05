I commercianti raccolgono fondi ed acquistano pc per l’Istituto Falcone-Paciano di Pomigliano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il furto di circa un mese e mezzo fa Idi, attraverso la Confcommercio locale, hanno avviato una raccoltaper donare computer agli alunni Una straordinaria storia di solidarietà, un insegnamento importante arriva daidid’Arco che hanno risposto subito in modo affermativo all’iniziativa di Confcommercio, guidata da Ciro Esposito, che ha avviato una raccoltaper acquistare nuovamente I computer e donarli alscolastico IC5, in via Buonpensiero, che un mese e mezzo fa ha subito un ignobile furto di materiale informatico. Isono stati consegnati al dirigente scolastico in presenza dell’assessore alla cultura di, professor Giovanni Russo, e di Ciro Esposito, presidente di Confcommercio. «Ipomiglianesi – dichiara Ciro Esposito – si sono sempre distinti per sensibilità e generosità.

