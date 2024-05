I casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich a Quarto Grado - puntata di oggi 24 maggio

(Di venerdì 24 maggio 2024) Questo venerdì 24, alle 21:25, su Rete 4, torna l' appuntamento con. Alla conduzione ci sono Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Isaranno al centro dell’appuntamento odierno., il caso diIl programma, curato da Siria Magri, si occuperà del caso di, la donna di 37 anni condannata all' ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per aver abbandonato la figlia Diana, di soli 18 mesi, fino a causarne la morte. In carcere, laha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sentenza, proclamandosi innocente.: il caso stasera 24Un altro tema centrale delladidisarà la vicenda di. Gli investigatori stanno cercando di capire se qualcuno abbia cancellato il contatto dell' amico Claudio Sterpin dal cellulare diil giorno della sua scomparsa.

