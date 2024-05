I bambini e l’Albero dei Tutti In mille a scuola di legalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nasini all’insù, gli occhi che scrutano. Un momento importante di cordoglio, ma soprattutto un giorno per trasmettere aii valori della. Nella mattinata di ieri, giorno in cui ricorre il 22esimo anniversario dalla strage di Capaci, la polizia di Stato ha incontrato circa 80a Vimercate presso il MUST, nel Cortile d’onore di Villa Sottocasa dove, dallo scorso aprile, è presente l’opera “dei” di Gregor Prugger, dedicata a tutte le vittime civili e militari della lotta alle mafie. Altri 80avevano effettuato il medesimo percorso diil 14 maggio scorso. Le scuole coinvolte sono state l’Istituto comprensivo Manzoni e l’Istituto comprensivo Don Milano di Vimercate, l’Istituto comprensivo Via Europa di Bernareggio e laprimaria Manzoni di Bovisio Masciago. Gli studenti, accompagnati dalle loro insegnanti, oltre ad ammirare l’opera, hanno effettuato un percorso di educazione stradale, grazie agli agenti della polstrada di Monza.