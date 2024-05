Holden - perché ha scelto questo nome d’arte | Ho un cognome importante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 24 maggio 2024) Joseph Carta (verodi), come sappiamo, è figlio di Paolo Carta, musicista, cantante e produttore (da solista ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1997). Un– quello di Paolo – oggi associato a Laura Pausini dato che i due stanno insieme da 19 anni, hanno una figlia di 11 anni e lavorano insieme. Permotivo quando Joseph Carta ha iniziato a fare musica ha optato per un. Unnon a caso. “Stavo leggendo Il giovane, su consiglio dei miei fratelli, e mi sono ritrovato nelle caratteristiche del protagonista del libro, come carattere, come tipo di persona, nel suo modo di fare, anche quando fa cose consapevolmente sbagliate. Così Joseph Carta è uscito di scena ed è nato”., il rapporto col padre Fra le pagine di Repubblica,ha così parlato di suo padre Paolo Carta: “Mio padre? Quando gli ho detto che volevo lavorare nel mondo della musica è rimasto vago, non mi ha dato grandi soddisfazioni, né mi ha detto di fermarmi, è rimasto sulle sue e io sulle mie.