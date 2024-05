Holden per la prima volta live in autunno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si è conclusa da qualche giorno l’esperienza diad Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantante è giunto fino alla finale del programma, finendo per essere eliminato durante le sfide con gli ultimi compagni d’avventura rimasti a concorrere per la vittoria. Ma il vero viaggio diè appena iniziato. Era tra i favoriti alla vittoria, ma il televoto del pubblico ha ribaltato alla fine i risultati previsti.è comunque riuscito ad arrivare fino alla finale del Serale di Amici di Maria De Filippi, ottenendo anche il Premio delle Radio. Un traguardo importante per la sua giovane età. Adesso il viaggio per lui è appena iniziato e riserverà molte sorprese. Laè già stata annunciata: il debuttodell’artista è previsto per il prossimoe I prossimi, foto Ansa – VelvetMagCon la musica ci è cresciuto,– nella vita di tutti i giorni Joseph Carta – è il figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta.