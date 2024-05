Ho solo aiutato le imprese Favoritismi? Per nessuno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Il mio unico obiettivo era aiutare l’iniziativa privata per far crescere la Liguria". Nel respingere ogni accusa a suo carico, Giovanni Toti spiega nel memoriale presentato ai pm, quelli che nel corso dei suoi mandati da presidente sono stati i numerosi incontri con imprenditori di tutta la Liguria. "Il sostegno e ascolto alle iniziative private – sottolinea – non aveva quale presupposto né fine la vicinanza politica o personale o la presenza di una contribuzione (ancorché legittima). L’unica ragione del mio agire è stata quella di aiutare l’iniziativa privata per far crescere la Liguria". Allo stesso modo, precisa di non essersi mai "sentito debitore nei confronti di chi aveva contribuito alla mia iniziativa politica: il fatto di essere contributore o comunque politicamente vicino, non ha mai rappresentato un titolo per ricevere da parte mia favori o trattamenti preferenziali. E non vi è mai stato alcun mio atteggiamento che potesse in qualche modo dare adito a tale pensiero".