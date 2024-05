Hit parade - Ultimo subito in vetta davanti a Billie Eilish

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Debutto boom per Altrove, il nuovo album di inediti di, che conquistaladella top ten Album e della classifica Cd, vinili e musicassette della Fimi. Il sesto disco in studio, appena uscito sotto etichetta indipendenteRecords, distribuito da Believe, raggiunge anche il #9 posto della Top Albums Debut Global di Spotify tra gli album più streammati al mondo e dopo Colpa delle favole, Solo e Alba, è il quarto progetto discografico consecutivo a debuttare al numero 1 delle classifiche di vendita. Alle spalle dell'artista romano un'altra new entry: è, seconda con Hit me Hard and Soft, scritto dalla cantante con il fratello Finneas, suo storico collaboratore, che ha anche prodotto il disco, secondo anche tra i vinili. Terza piazza per Salmo & Noyz Narcos che risalgono in top ten, con Cvult - Hellraisers, da 29 settimane in classifica. Scivola in quarta posizione Capo Plaza con l'lavoro, Ferite, seguito da Tony Effe con Icon e Baby Gang con L'Angelo del Male.