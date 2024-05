Highlights diciannovesima tappa Giro d’Italia 2024 | impresa di Vendrame a Sappada VIDEO

(Di venerdì 24 maggio 2024) Magia di Andreanelladel. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale si prende con forza e astuzia la Mortegliano-. L’azzurro, sembrato inferiore ai favoriti di giornata Alaphilippe e Narvaez, riesce ad allungare sul gruppo di testa ai -30 km strappando in pianura. Il vantaggio sale intorno al minuto fino all’imbocco della salita di Cima, dove era atteso il rientro del gruppo composto da Alaphilippe, Narvaez, Steinhauser e Sanchez. Gli inseguitori non riescono a fare gioco di squadra, mentreallunga sugli avversari nell’ascesa di Cimae mette il suo primo sigillo sulla Corsa Rosa, a tre anni di distanza dalla prima volta (2021 a Bagno di Romagna). Ecco glidella sua vittoria. SportFace. .

