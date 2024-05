Hercules | Disney corteggia Dua Lipa per il ruolo di Megara nel remake live action

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sembra che la celebre cantante Duasia in lizza per interpretare Meg nel prossimodi. In seguito a voci insistenti, nel 2022 abbiamo saputo che lastava ufficialmente procedendo con undi, con Guy Ritchie, regista di Aladdin, a dirigere il progetto e i registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, come produttori. Da allora, gli aggiornamenti sono stati pochi e distanti tra loro, e siamo ancora in attesa di scoprire quali attori daranno vita ai personaggi principali. Anche se tempo fa siamo venuti a conoscenza che Ritchie ha abbandonato ildel film. Voci precedenti hanno affermato che Taron Egerton e Ariana Grande erano in lizza per i ….

