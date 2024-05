Harry e Meghan e il fuggitivo indagato per frode

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il principeMarkle hanno intrapreso di recente un tour in Nigeria. Secondo le fonti vicine alla Famiglia Reale, il viaggio della coppia avrebbe suscitato indignazione e rabbia in re Carlo III. Il loro tour, infatti, aveva tutti i connotati di un viaggio istituzionale non autorizzato. Alcune settimane dopo, però, la questione solleva nuove polemiche. Il duca e la duchessa di Sussex, infatti, hanno viaggiato gratuitamente in giro per la Nigeria con una compagnia aerea il cui capo sarebbe ricercato negli Stati Uniti. Nel tour della coppia, dunque, sarebbe apparso il volto di un noto ricercato per. Il dottor Allen Onyema, fondatore della compagnia aerea nigeriana Air Peace, è l’uomo che ha offerto al principee alla moglieMarkle voli in tutto il Paese durante il loro viaggio di tre giorni in Nigeria. Durante il loro tour, i Sussex hanno visitato diversi luoghi.

