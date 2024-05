Hamsik difende Calzona | Ha dato il 120% a Napoli - pressione enorme su di lui

(Di venerdì 24 maggio 2024) Marek, membro dello staff tecnico della Slovacchia, ha parlato dell’attuale situazione dell’allenatore Francescoal. Francescovive settimane da separato in casa col. L’allenatore è infatti atteso dalle dimissioni a fine stagione dopo una deludente annata culminata con l’eliminazione dall’Europa. In suo soccorso arriva Marek, vecchia conoscenza del calcio partenopeo e oggi nello staff della nazionale slovacca guidata proprio da. “So che è sotto un’per i risultati negativi – le parole diai media slovacchi – Ma penso possa gestirla e non vede l’ora di venire al raduno con la nostra Nazionale”. Un’uscita a metà tra la solidarietà al collega e l’ammissione delle difficoltà dell’ex compagno.infatti sembrava essere la scommessa giusta per riportare ilin Europa, obiettivo fallito come ricorda: “È anlì per riconquistare un posto nelle coppe, purtroppo non ci è riuscito e la piazza è delusa.

