‘Hai sangue arabo - nero e giallo e ti credi lombardo’ | il nuovo spettacolo teatrale di Jacopo Fo

(Di venerdì 24 maggio 2024) HAIE TILOMBARDOIldiFo Orde di migranti minacciano di invaderci. Ci rubano il lavoro, fanno figli come conigli. Presto saranno più numerosi di noi. Gli italiani sono una specie in via di estinzione, come i panda. Che ne sarà della nostra cultura, del nostro stile di vita? Della nostra libertà? Donne col burka, cuscus nelle mense scolastiche, imam musulmani che urlano dai campanili delle nostre chiese chiamando gli islamici alla preghiera.Schiere di italiani sono pronti a battersi con ogni mezzo per difendere il cristianesimo, Dante Alighieri, gli spaghetti e i bikini sulle spiagge. Ah, se sapessero però che gli spaghetti, appunto, sono un piatto di origine straniera, americano addirittura, che i fascisti osteggiarono perché portatore di debolezza e vigliaccheria! O che Gesù era nato in Palestina e Giulio Cesare non di certo era un italiano, ma un immigrato di terza o quarta generazione.