Hades 2 | tutti i nuovi personaggi

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 24 maggio 2024) In questo articolo vi parleremo brevemente diintrodotti per la prima volta in2, l’eccezionale roguelike di Supergiant Games Il primoè un titolo eccezionale che in breve tempo è riuscito a creare una fanbase estremamente solida. Il titolo ha avuto successo grazie al suo gameplay action e alle ottime meccaniche roguelike, ma non solo. Tra i tanti punti di forza del gioco infatti sono presenti anche iestremamente ben caratterizzati e realizzati con uno stile artistico fenomenale. Ora che2 è finalmente disponibile in accesso anticipato i giocatori sono ansiosi di scoprire iintrodotti da Supergiant Games e in questo articolo potrete trovarli. Apollo Per prima cosa iniziamo con Apollo, un dio che sicuramente tanti di voi già conosceranno bene. Apollo è il dio del sole e nel gioco questo è simboleggiato dalla sua chioma bionda e dall’armatura dorata, oltre che dalla sua gioviale personalità.