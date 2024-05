Guidonia – Da sabato Via Roma riaperta al traffico

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Entro la giornata odierna saranno completate le operazioni di smontaggio della gru a torre fuori asse. L’intervento è, attualmente, in corso di svolgimento e proseguirà anche nel corso della notte in maniera di procedere, una volta ripulita la pavimentazione stradale, e ripristinate tutte le condizioni di sicurezza stradale, alla riapertura al, preventivata per le ore 13:00 di domani, del tratto viario attualmente interdetto alla circolazione. Qualche dato: lo smontaggio della gru vede impegnati una ventina di tecnici specializzati; sono impiegate tre autogru; sono stati necessari 11 bilici per portare sul posto le loro zavorre. Nella giornata odierna, il sindaco Mauro Lombardo, accompagnato da un dirigente e dei tecnici della società proprietaria del cantiere, si è recato sul cantiere per verificare lo stato dei lavori in corso. Così in un comunicato la Città diMontecelio.