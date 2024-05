Sarà Carlo Conti a raccogliere il (pesante) testimone di Amadeus alla guida di Sanremo. La Rai ha scelto il conduttore toscano per aprire una nuova pagina della storia del Festival. Quello di Conti è stato uno dei nomi più quotati in questi mesi che hanno seguito l’addio di Amadeus, che – insieme all’amico Fiorello – ha portato al festival della Città dei Fiori ascolti da record. ilgiorno

Al via “Lucca Social . Arts Festival“: laboratori per bambini e genitori - Al via “Lucca Social . Arts festival“: laboratori per bambini e genitori - Il Lucca Social Arts festival promuove l'inclusione attraverso la creatività con laboratori, mostre e incontri alla Biblioteca Agorà fino a domenica. Eventi per bambini, genitori e operatori di comuni ... lanazione

Guida agli eventi del weekend (24-26 maggio) - guida agli eventi del weekend (24-26 maggio) - È l’ultimo finesettimana del mese di maggio, le vie di Bergamo sono colorate di nerazzurro e il meteo ballerino non ci impedisce di fare incetta di eventi. Ecco i consigli della redazione di Eppen. ecodibergamo

Festival di Cannes, 10 cose che abbiamo imparato (e visto): dal glamour alle sorprese agli attori "timidi" con i giornalisti. Colpa dello sciopero - festival di Cannes, 10 cose che abbiamo imparato (e visto): dal glamour alle sorprese agli attori "timidi" con i giornalisti. Colpa dello sciopero - Un po’ come chi decide di sposarsi ai piedi di una rovina del Sud America o su un atollo sperduto, “rompendo le regole” tradizionali, così anche al festival di Cannes ... leggo