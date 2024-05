Guerra ultime notizie Corte Aja ordina a Israele di fermare l’offensiva a Rafah Ucraina - media | Putin pronto al cessate il fuoco sul fronte attuale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pechino afferma che le manovre militari in corso intorno a Taiwan sono un test della «capacità di presa del potere». Taipei denuncia l’ingresso di due navi cinesi nelle sue acque limitate. Gli Usa rivedono i termini della cooperazione con la Georgia: restrizioni ai visti delle persone «legate alla legge sull’influenza straniera», annuncia Blinken.oggi e domani in Bielorussia.

Il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato un totale di 49 aerei militari cinesi di vario tipo (inclusi Su-30, J-16, KJ-500) dalle 07.20 di oggi (1.20 in Italia, ndr). Nona notte di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza: 16 morti in una moschea della città principale dell’enclave palestinese e altri 8 nel campo profughi di Nuseirat. ilsole24ore

Riecco la Sagra del Tataratà, a Casteltermini una delle feste più antiche in Sicilia - Riecco la Sagra del Tataratà, a Casteltermini una delle feste più antiche in Sicilia - Venerdì avranno inizio i festeggiamenti con, in sfilata, tutti i protagonisti che percorreranno Corso Umberto fino a Piazza Duomo portando una Corona di Fiori che deporranno al monumento dei Caduti in ... agrigentonotizie

Dolomites Ronda: il nuovo trekking in 5 tappe per una vacanza (comoda) nella natura, alla portata di tutti - Dolomites Ronda: il nuovo trekking in 5 tappe per una vacanza (comoda) nella natura, alla portata di tutti - Un itinerario trekking di sei giorni, tra panorami suggestivi, è un'esperienza entusiasmante da vivere in estate sulle Dolomiti. Scopri cosa vedere ... viaggi.corriere

Ucraina, Orban: «A Bruxelles si prepara l'ingresso in guerra». Ue: al confine estone provocazione inaccettabile - Ucraina, Orban: «A Bruxelles si prepara l'ingresso in guerra». Ue: al confine estone provocazione inaccettabile - guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 24 maggio. Russia, l'attacco alla città di Lyptsi e la difesa disperata di Kiev: «Strategica per prendere Kharkiv, ... ilmessaggero