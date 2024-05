Gudmundsson accostato al Napoli | Lascerò il Genoa solo per un’offerta pazzesca

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024) Albert, attaccante del, è nella lista degli interessi del, come confermato dal suo stesso entourage. In un’anticipazione dell’intervista a Sportweek che uscirà domani, si leggono alcune dichiarazioni sul suo futuro. L’attaccante delfa capire che lascerà la sua squadra a malincuore e «per un’opportunità». Poi un commento sulla Premier: «Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita. Quindi presto io e ilci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro»., i 30 milioni non spaventano il(Gazzetta), i 30 milioni non spaventano il. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Il calciatore islandese di 26 anni quest’anno ha segnato 14 reti. Il blitz è servito. Sotto traccia, lontano dai riflettori, proprio come piace al presidente Aurelio De Laurentiis.