Gubitosa | Più deboli contro la criminalità - dalla destra messaggi sbagliati

(Di venerdì 24 maggio 2024) In concomitanza con l’anniversario delle stragi di mafia, a Palermo si è tenuto un summit sul narcotraffico con magistrati venuti anche dal Sud America. A questo si aggiungono gli arresti degli scorsi giorni legati alla mafia turca. Michele, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Antimafia, a suo giudizio sono entrambe dimostrazioni del fatto che oltre al pericolo interno c’è da considerare quello legato alle mafie straniere?Parlerei più che altro di una rete di mafie italiane e straniere strettamente collegate tra loro. Il traffico di stupefacenti più diffuso in Europa è la cocaina, una droga di cui si occupano soprattutto trafficanti colombiani e di altri Paesi sudamericani. Ma da oltre vent’anni un ruolo da protagonista in questo traffico ce l’hanno gli uomini della ‘Ndrangheta, che usano i porti del nord Europa, dove si servono di strutture fisse.