Guardia Sanframondi - prosegue Il Maggio dei Libri 2024 con La guerra non torna di notte

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono a gonfie vele le iniziative della kermesse libraria promossa dalla Biblioteca e Centro Comunale di Documentazione diattraverso il format nazionale de “Ildei”, fortemente voluto dall’Amministrazione Di Lonardo al fine di creare un proficuo scambio di idee partendo da una selezione discelti per il loro contesto storico-sociale sempre attuale e coinvolgente nonostante siano ambientati per lo più nel passato. Il libro in programma per questo venerdì 24alle ore 18:00 è “Lanondi” della scrittrice partenopea Vincenza Alfano, che con abile e immediata scrittura racconta la vera storia della sua famiglia all’interno di uno spaccato storico ricco e avvincente che culmina fra le barricate delle Quattro Giornate di Napoli del settembre 1943, quando la città insorse contro i nazisti. L’autrice in questo romanzo storico affronta la tematica della liberazione, personale e sociale, raccontando di sua nonna Cenzina, che grazie alle avversità affrontate riverbera in realtà i racconti di migliaia di altre donne, diversissime per età e censo, protagoniste di un desiderio comune: sfuggire a un destino già scritto ed essere finalmente «come quelle donne – poche, spavalde, nuove – che decidevano assieme agli uomini come doveva andare il mondo».