Grottaglie - rifacimento strade nella zona PI - al via i lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoCon un investimento di 388.000 euro, il Comune diavvia ididelleinterne allaPIP. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento dellae l’incremento dellaveicolare e pedonale nell’area. Le fasi della gara d’appalto si sono già concluse e l’affidamento deiè stato ufficialmente comunicato. Indicativamente, iinizieranno intorno alla fine di giugno. Iinteresseranno Corso Europa, Viale Ionio e Viale Mediterraneo. Leattualmente si presentano in uno stato di degrado, con presenza di avvallamenti, buche e crepe nel manto stradale. Tali criticità, causate da fattori ambientali e dal carico del transito di mezzi pesanti, creano disagi agli automobilisti e ai pedoni, compromettendo ladella circolazione. Il progetto prevede ilcompleto del manto stradale, con la fresatura dell’attuale strato superficiale e la posa in opera di un nuovo strato di conglomerato bituminoso.