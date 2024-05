Grosseto - mistero sull’Amiata | scomparso corriere che trasportava borse di lusso Trovato furgone bruciato

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono ore di ansia per la famiglia di Nicolas Matias Del Rio,40enne che vive ad Abbadia San Salvatore (Siena) sull'Amiata e di cui non si hanno notizie da mercoledì 22 maggio 2024, quando è stato visto per l'ultima volta a Castel del Piano () mentre stava facendo una consegna L'articolo proviene da Firenze Post. .