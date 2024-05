Gritti e Raimondi - trionfo in Europa per i due ex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Al triplice fischio c’erano anche loro nella mischia nerazzurra corsa sotto il settore degli atalantini a Dublino per festeggiare la (storica) vittoria dell’League. Loro sono due ex amaranto che rispondono ai nomi di Tullioe Cristian. Due protagonisti all’ombra di San Cornelio seppur in epoche ovviamente diverse. Tullio-gol arrivò ad Arezzo nell’estate del 1980. Presidente Terziani, allenatore Cucchi a cui subentrò Angelillo con il quale vinse prima la Coppa Italia semiprofessionisti e l’anno seguente ottenne la promozione in B. Oltre 60 partite e 25 reti, 16 nelle stagione del salto tra i cadetti per. Centravanti idolo di chi in quegli anni seguiva l’Arezzo, dei bambini che sognavano di emularlo. Due sole stagioni in amaranto ma un ricordo ancora vivo nella mente dei tifosi. Un addio che come confessò anni dopo gli lasciò l’amaro in bocca, cancellato da una carriera che lo ha visto arrivare fino alla serie A.