Greenpath - un progetto dolce Dipendenti comunali in bicicletta

(Di venerdì 24 maggio 2024) Monza prosegue il percorso verso, la svolta green. Il Comune ha approvato il“: 160mila euro di fondi europei investibili per nuove modalità di spostamento sostenibile per i pendolari. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla vittoria di un bando del programma europeo “Interreg Central Europe“, ìincentrato su azioni a tutela dell’ambiente e di miglioramento della governance, che ha visto Monza tra le 47 vincitrici su 280 candidature, grazie anche alla partecipazione, in qualità di partner, della Fondazione Istituto sui trasporti e la logistica di Bologna, capofila del. Da qualche giorno proprio nel capoluogo emiliano è iniziato l’incontro tra i partner di ““, con l’obiettivo più ampio di progettazione di percorsi casa-lavoro sostenibili in varie aree urbane dell’Europa Centrale (a livello europeo il bando ha un valore complessivo di 2.365.016 euro).

