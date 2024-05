Grave lutto per Antonio Gengaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, candidato alla fascia tricolore del capoluogo per il centrosinistra. Si è spento al Moscati, nel pomeriggio, il papà Tommaso, 83 anni, dopo poche ore da un intervento chirurgico. Aveva seri problemi cardiaci ed era ricoverato già da diversi giorni. In segno di, tutte le manifestazioni, compreso l’incontro con la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, previsto per domani pomeriggio, sono state annullate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

Taggia in lutto per la scomparsa di Anna Poggi, mamma del vicesindaco Espedito Longobardi - Taggia in lutto per la scomparsa di Anna Poggi, mamma del vicesindaco Espedito Longobardi - Taggia e Valle Argentina in lutto per la scomparsa, a 88 anni di Anna Poggi ... I funerali si svolgeranno sabato 25 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe e S. antonio in Arma. riviera24

Porto Torres, addio ad Antonio Manca: l'uomo lascia moglie e figli - Porto Torres, addio ad antonio Manca: l'uomo lascia moglie e figli - Porto Torres è in lutto per la scomparsa improvvisa di antonio Manca, un uomo di soli 47 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità, lasciando sgomento e tristezza tra tutti ... 41esimoparallelo

Giugliano e Qualiano in lutto per Antonio Russo, a settembre sarebbe andato in pensione - Giugliano e Qualiano in lutto per antonio Russo, a settembre sarebbe andato in pensione - A settembre sarebbe andato in pensione. Una vita, quella di antonio Russo, passata nei cantieri. Un carpentiere esperto, conosciuto da tutti, storico iscritto alla Cisl. Da ieri, però, a 63 anni, è un ... internapoli