Gratteri sulla mafia a Milano | Supermercati e locali dell’hinterland in mano alla ndrangheta

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Tutti idell'hinterland milanese sono in, idem idi divertimento dove vanno i vip”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicolaintervenendo a Palermo al convegno “Le rotte e le logiche del traffico internazionale di stupefacenti e le evoluzioni della criminalità organizzata transnazionale” organizzato dScuola Superiore della Magistratura, dDirezione Nazionale Antie Antiterrorismo, con il Programma Falcone Borsellino del Ministero degli Affari Esteri. "Il salto di qualità della 'si ha nel '69 quando in un santuario di San Luca si decise la doppia affiliazione: stabilendo che un capopoteva entrare nelle logge massoniche deviate. All'interno delle logge c'erano magistrati, esponenti delle forze dell'ordine, delle istituzioni e ciò ovviamente favorì certi rapporti e fece fare un passo avanti alle 'ndrine.

